Пин ап казино представляет собой крупнейшую игорную платформу. Казино действует по лицензии Curacao Interactive N.V. и зарегистрировано на Нидерландских Антильских островах.

На сайте представлены лицензионные программные продукты от известных разработчиков, среди которых такие гиганты как Pragmaticplay, NextGen, Amatic, Endorphina, NetEnt, Playtech, Microgaming.

Это гарантирует невмешательство казино в выпадение выигрышных комбинаций.

Оператор пин ап казино обеспечивает честность и прозрачность игрового процесса, а многочисленные отзывы клиентов лишь подтверждают это.

Беспрецедентно большой выбор игр – главное преимущество платформы. Среди наиболее популярных:

Hot Fruits 100

Gonzo’s Quest

Book of Queen

Mustang Gold

Stellar Spins

Dazzle Me

Crazy Monkey

Jingle Spin

Fruits Delux

Dead or Alive

Bonanza

Zombie Hoard

Интерфейс Pin up казино переведён на русский язык, что делает его востребованным среди СНГ.

Для жителей Украины предусмотрена версия сайта на украинском.

На портале имеется раздел FAQ, где можно ознакомиться с часто задаваемыми вопросами и ответами на них (также на русском языке). И ещё один важный плюс – наличие русскоязычного саппорта.

Что касается дизайна, то здесь всё продумано до мелочей – от визуального оформления до расположения функциональных кнопок. Техническая часть сайта отслеживается авторитетной организацией Technical System Testing, что обеспечивает максимальную прозрачность гэмблинг-платформы.

Год основания: 2016 Лицензия: Curacao Interactive N.V. Софт: Amatic, NetEnt, Aristocrat, IGT (WagerWorks), BGaming, Ezugi, Mr.Slotty, Pragmatic Play, Spinomenal, Booming Games, Habanero Systems, Belatra, GameArt, Platipus, Endorphina, Betsoft Gaming, 1×2 Gaming, Quickspin, Evolution Gaming, Microgaming (Quickfire), Tom Horn, Kiron Interactive, PariPlay, Lucky Streak Media, Apollo Games, Authentic Gaming Приветственный бонус: Приветственный пакет бонусов в 275% до 25 000 рублей + 250 спинов Кэшбек: 10% Вейджер: х50 Мин депозит: Рубль 100,

USD, AUD, EUR 10 ,

Гривна 25 Мин вывод: 120 UAH, 15 EUR, 15 USD, 300 RUB Ограничения по сумме: 150 000 UAH в день, 5000 USD/EUR/AUD в день, 3 000 000 RUB в месяц, 1 500 000 UAH в месяц, 45 000 USD/EUR/AUD в месяц, 30 000 RUB в день Методы депозита (Ввода): Bitcoin, MasterCard, Neteller, QIWI, Skrill, Visa, WebMoney, YandexNoney, Яндекс.Деньги Методы вывода: MasterCard, Neteller, QIWI, Skrill, Visa, WebMoney, YandexNoney, Криптовалюты, Яндекс.Деньги Поддерживаемые языки: Английский, Русский, Украинский, Немецкий, Турецкий

Пин ап казино регистрация

Если зайти на сайт этого онлайн-казино, то можно увидеть перечень развлечений на вкус каждого.

Чтобы они стали доступны без лишних проблем, следует пройти мгновенную регистрацию и создать свой аккаунт. Человеку предоставляется форма, которую нужно заполнить:

В ней записывается электронный адрес. Затем указывается пароль для входа. Вводится номер кошелька, куда будут переводиться выигранные суммы.

ВНИМАНИЕ. Вы можете заходить на сайт и с аккаунтов соцсетей, например с Vkontakte, Facebook, Yandex.

После того как у вас появится персональный кабинет, вам нужно будет внести свои деньги. В этом случае подходят многие платежные системы. Финансовые транзакции осуществляются при помощи таких приспособлений:

При помощи кредитных карт.

Используя систему электронных кошельков Qiwi, Webmoney, Yandex, Neteller, Bitcoin.

СПРАВКА. При помощи этих сервисов вы сможете как пополнять свой счет, так и выводить свои средства. Главное – указать кошелек при регистрации. Всегда внимательно читайте правила и условия клуба.

Как играть в казино Пин ап?

Игры, представленные провайдером, написаны в формате flash, что позволяет играть в автоматы прямо в браузере.

Также для пользователей мобильных устройства предусмотрены приложения для платформ iOS и Android.

В приложения вшита функция редиректа на зеркала в случае блокировки официального сайта вашим провайдером.

Система решает сразу две задачи – обеспечивает доступ к игровому кабинету и защищает персональные данные пользователя.

Варианты игры

На сайте Pin up казино предусмотрена возможность играть как с реальными ставками, так и в демо-режиме. Для того чтобы делать реальные денежные ставки необходимо зарегистрироваться. Процедура занимает всего несколько минут – достаточно заполнить регистрационную анкету и подтвердить контактный адрес электронной почты, после чего аккаунт активируется и в него можно входить.

Пин Ап казино предлагает несколько категорий игр, в том числе новинки, рулетки, карточные игры и классические слоты. Все игровые автоматы приятно удивят качественной прорисовкой деталей и безупречной работой рандомизатора комбинаций. Наиболее популярные игровые продукты публикуются в разделе «ТОП игр недели» и «ТОП игр месяца».

В последнее время немалым спросом пользуются турниры, которые стабильно организовываются на сайте казино. Принимать в них участие может любой желающий. Турниры дают возможность преумножить игровой капитал – призовой фонд, как правило, достаточно щедрый.

Бонусы для игроков Pin Up

Не стоит забывать и о бонусах, которые существенно повышают «рентабельность» игры.

В первую очередь игрокам рекомендуется обратить внимание на начисления на первые депозиты. Чем больше стартовая сумма, тем выше шансы отыграть капитал в серьёзный плюс.

Не менее интересной акцией в рамках программы лояльности является «Джекпот часа», суть которой заключается в мультипликации выигрыша «счастливчика», которая разыгрывается ежечасно.

Беспроигрышная лотерея, подарок именинникам и еженедельный cashback также заслуживают внимания.

В целом, Pin Up казино действительно предлагает массу возможностей для улучшения своих игровых позиций – важно лишь держать руку на пульсе и не упускать ценные возможности, который здесь уйма. Отслеживать все актуальные акции можно в соответствующем разделе сайта казино.

Рабочее зеркало в случае блокировки

Веб адрес официального сайта казино, периодически меняется, в связи с политикой РФ, по отношению к игорной деятельности в сети интернет.

Сотрудники Роскомнадзора, с некоторой периодичностью банят действующие адреса казино. Поэтому для удобства игроков, в этой статье есть актуальное рабочее зеркало pin up казино, использовав её, игрок попадает на официальный сайт. Можете добавить эту страницу в закладки Вашего интернет браузера, для постоянного доступа к сайту.

Ввод и вывод средств

Pin Up казино предлагает широкий выбор платежных систем для пополнения игрового счёта:

Во-первых, игрокам доступны зачисления через банковские карты Visa/Mastercard. Во-вторых, пополнить счёт можно через популярные в рунете электронные платежные системы Киви, Яндекс.Деньги и Вебмани. В-третьих, казино сотрудничает с массой международных «платёжек», таких как Skrill, Neteller, Bitcoin и т.п. Все системы, через которые можно совершать депозит, могут быть использованы и для вывода средств. Игроку стоит помнить, что минимальная сумма выплаты и депозита составляет от 250 до 500 рублей в зависимости от конкретной «платёжки». Учтите, что вывод денег на банковские карты с игрового кабинета может занять от 2 до 3 дней.

Отзывы

Несмотря на относительно недавнее появление Pin Up Casino, на просторах русскоязычного интернета у компании уже сформировалась положительная репутация.

Пользователи отмечают эффективную и профессиональную техническую поддержку, которая дает развернутые ответы на все вопросы.

Предоставляющиеся бонусы новым пользователям реально отыграть. На это дается достаточное количество времени, а вейджер не является заоблачным. Сложнее отыграть фриспины.

Что касаемо верификации профиля, ее требуют все современные онлайн-казино. Так компания убеждается, что регистрируется совершеннолетний гражданин, имеющий законное право проводить время за игровыми автоматами.

Игроки довольны системой вывода денежных средств. Не многие онлайн-казино выставляют настолько низкий порог вывода средств — всего лишь 300 рублей. Радует пользователей и минимальная сумма пополнения, являющаяся символичной — 50 рублей.

Итог

У Pin Up казино есть неоспоримые преимущества, благодаря которым компания не отстает от конкурентов на гемблинг-рынке:

100% бонус, максимальная сумма которого 25 000 рублей;

250 фриспинов за пополнение счета на небольшую сумму;

Отсутствие строгих лимитов, связанных с выводом и вводом денег;

Широкая коллекция карточных, настольных игр. Наличие Live-дилеров;

Турниры и лотереи с большим призовым фондом.

Если говорить о недостатках, скорее, относительных, пользователей смущает период времени верификации.

После предоставления персональных данных верификация может занять 2-ое суток.

Без данной процедуры даже небольшую сумму вывести нельзя. Но стоит понимать, что верификацию требует закон.

Также на данный момент у Pin Up Casino отсутствует официальное мобильное приложение.